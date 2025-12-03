Европа слезает с российской газовой иглы

Совет Европейского союза и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о регламенте поэтапного отказа от импорта российского природного газа к 2027 году в рамках плана REPowerEU. Сообщение об этом в среду, 3 декабря, появилось на официальном сайте Совета ЕС.

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС - важный шаг в правильном направлении», - заявил Ларс Огард, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании - страны председательницы Совета Европейского союза.

Согласно плану, для действующих контрактов будет сохранен переходный период. Так, для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт вступит в силу с 25 апреля 2026 года для сжиженного природного газа (СПГ) и с 17 июня 2026 года - для трубопроводного.

Для долгосрочных контрактов на поставку СПГ запрет начнет действовать с 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций ЕС. Долгосрочные контракты на поставку трубопроводного газа будут постепенно прекращаться начиная с 30 сентября 2027 года при условии достижения целевых уровней запасов газа, но не позднее 1 ноября 2027 года, говорится в пресс-релизе.