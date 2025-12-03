Турция готовится открыть границу с Арменией?

«По словам осведомленных источников, Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, что положит конец существованию последней закрытой границы времен холодной войны в Европе и откроет путь к возрождению торговли на Кавказе», - передает агентство.

В марте 2025 года Армения впервые за многие годы временно открыла участок границы с Турцией для гуманитарного транзита. Пропускной пункт Маргара был задействован с 21 по 31 марта для доставки грузов, направлявшихся в Сирию. Решение о краткосрочном открытии приняло правительство Армении, подчеркнув его исключительно гуманитарный характер.

В июне 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным турецких и международных СМИ, стороны обсудили вопросы нормализации отношений, включая возможность открытия границы. Уже в июле Пашинян заявил, что Армения и Турция движутся к установлению дипломатических отношений и открытию закрытой границы.

В сентябре 2025 года специальный представитель по армяно-турецкой нормализации и заместитель председателя парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что Армения «готова открыть границу уже завтра». В тот же период турецкий спецпредставитель подтвердил, что Анкара отмечает позитивный настрой Еревана, но подчеркивает необходимость завершения технических процедур, которые требуются перед открытием.

В октябре 2025 года Никол Пашинян повторил, что Армения подготовлена и в политическом, и в техническом плане, и добавил, что страна готова обеспечить транзит грузовых автомобилей между Турцией и Азербайджаном при открытии границы. Однако уже в ноябре турецкий дипломатический источник сообщил СМИ, что вопрос открытия границы на данный момент не находится в повестке Анкары.

Позднее в ноябре секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения завершила все необходимые приготовления для открытия границы и рассматривает это как возможность для значительного расширения торговли. Несмотря на это, официального решения об открытии границы для регулярного пассажирского или грузового сообщения по итогам года принято не было.