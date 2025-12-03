Завтра в Баку пасмурно и моросящий дождь

4 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых частях полуострова не исключается моросящий дождь.