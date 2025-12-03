Завтра в Баку пасмурно и моросящий дождь

4 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых частях полуострова не исключается моросящий дождь.
Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 12-15 градусов тепла. Атмосферное давление - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-75%.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных районах выпадет снег, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 12–17 градусов тепла, в горах ночью 0–5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.