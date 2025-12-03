В Азербайджане формируют правовую базу для удаленной работы

В документе подчеркивается, что в качестве приоритетного направления определено формирование законодательства, регулирующего выполнение трудовых функций в дистанционной форме, а также создание правовой основы для такой работы. В этой связи в статью 3 Кодекса внесено понятие «дистанционная (удаленная) работа».

Отмечается, что Трудовой кодекс распространяется и на работников, которые выполняют свои трудовые функции дома, используя сырье (материалы) и средства производства работодателя, а также на тех, кто работает в дистанционной форме.

В Трудовой кодекс также вводится понятие «работник с семейными обязанностями». Соответствующий проект поправок был рассмотрен на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса. Указывается, что работником с семейными обязанностями считается лицо, возможности которого приступить к трудовой деятельности, выполнять трудовые функции или продвигаться по службе ограничены необходимостью ухода или помощи члену семьи, нуждающемуся в уходе по медицинскому заключению (мужу/жене, родителям, усыновителям, детям, включая усыновленных детей), другим лицам под опекой (попечительством), а также ребенку, переданному ему в качестве приемной семьи.