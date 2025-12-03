USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

В Азербайджане формируют правовую базу для удаленной работы

12:57 861

В Трудовой кодекс вводится понятие «дистанционная (удаленная) работа». Соответствующий проект поправок был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

В документе подчеркивается, что в качестве приоритетного направления определено формирование законодательства, регулирующего выполнение трудовых функций в дистанционной форме, а также создание правовой основы для такой работы. В этой связи в статью 3 Кодекса внесено понятие «дистанционная (удаленная) работа».

Отмечается, что Трудовой кодекс распространяется и на работников, которые выполняют свои трудовые функции дома, используя сырье (материалы) и средства производства работодателя, а также на тех, кто работает в дистанционной форме.

В Трудовой кодекс также вводится понятие «работник с семейными обязанностями». Соответствующий проект поправок был рассмотрен на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса. Указывается, что работником с семейными обязанностями считается лицо, возможности которого приступить к трудовой деятельности, выполнять трудовые функции или продвигаться по службе ограничены необходимостью ухода или помощи члену семьи, нуждающемуся в уходе по медицинскому заключению (мужу/жене, родителям, усыновителям, детям, включая усыновленных детей), другим лицам под опекой (попечительством), а также ребенку, переданному ему в качестве приемной семьи.

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 302
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1872
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9705
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 402
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7131
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1773
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1641
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4188
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5584
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 952
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1985

ЭТО ВАЖНО

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 302
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1872
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9705
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 402
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7131
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1773
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1641
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4188
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5584
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 952
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1985
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться