Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном

Армянский народ проголосует за мир на парламентских выборах 2026 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны во время обсуждения госбюджета на будущий год.

«Мы вывели Армению из геополитической ловушки. Мы вывели ее туда, где перед Арменией открылись перспективы во всех направлениях, и народ Армении может своей суверенной волей решить, какое видение развития ему принять. Народ Армении должен отстаивать мир на выборах. Я ни на секунду не сомневаюсь, что он выступит за мир, потому что это его мир, мир его детей, семьи, внуков, правнуков, и это величайшая дань памяти всем мученикам и всему его прошлому», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подтвердил, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир, и теперь задача состоит в его сохранении, укреплении и институционализации.

Армения и Азербайджан в Вашингтоне 8 августа при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

«Еще раз констатирую: да, между Арменией и Азербайджаном установлен мир, наша задача — укрепить этот мир и институционализировать его. Очень важно отметить следующее: если говорить очень условно, каждый миллиметр роста доверия между Арменией и Азербайджаном приводит к десяти сантиметрам практического прогресса. Хочу сказать, что сегодня я гораздо более оптимистичен в отношении перспектив мира, чем, например, 15 или 20 августа 2025 года», - сказал армянский премьер.