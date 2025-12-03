Нетаньяху смягчился после разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его воздержаться от военных действий против Сирии и не провоцировать действующее руководство страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

По данным портала, Трамп пытался убедить Нетаньяху, что новое сирийское руководство настроено на конструктивный диалог с Израилем. США предупредили, что поспешные военные действия со стороны еврейского государства могут изменить ситуацию и усилить жесткость позиции Дамаска. После разговора с Трампом, отмечает издание, Нетаньяху словесно смягчил свою позицию.

Кроме того, президент США призвал израильского премьера проявлять большую приверженность ключевым принципам урегулирования конфликта в секторе Газа, в том числе позволить вооруженным сторонникам ХАМАС, остающимся на контролируемой Израилем территории, сдаться.

Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники в Белом доме, что США обеспокоены периодическими ударами израильской армии по территории Сирии. 28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан.