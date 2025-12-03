ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

USD 1.7000
ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, подписал новое кредитное соглашение с престижным фондом Invest in Visions (IIV).

Соглашение было реализовано через IIV Mikrofinanzfonds и IIV Financial Infrastructure Funds, FCP RAIF – DKM Mikrofinanzfonds, а сделка была структурирована в сотрудничестве с известным инвестиционным фондом Incofin.

В рамках соглашения международные инвесторы предоставляют TuranBank синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму эквивалентную 15 миллионам долларов США с трехлетним сроком погашения. Предоставление финансирования в местной валюте снижает валютные риски для заемщиков и укрепляет финансовую устойчивость малых и средних предприятий в Азербайджане. 

«С помощью этой инвестиции мы напрямую поддерживаем экономическое развитие предпринимателей в Азербайджане. Доступ к долгосрочному финансированию в местной валюте крайне важен для обеспечения роста, создания рабочих мест и стимулирования местного производства. Мы рады нашему сотрудничеству с ТуранБанк и Incofin, направленному на улучшение возможностей финансирования малых и средних предпринимателей», - сказал Сергей Л. Школьников, старший управляющий портфелем фонда Invest in Visions. 

Председатель Правления ТуранБанк Орхан Гараев прокомментировал важность данного соглашения: 

«Новое кредитное соглашение, подписанное с фондом Invest in Visions, будет способствовать дальнейшему укреплению стратегии инклюзивного финансирования банка и расширению доступа малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте. Привлеченные средства сыграют важную роль в укреплении деловой среды в нашей стране, развитии предпринимательства в регионах и создании новых экономических возможностей. Мы выражаем благодарность инвестиционному фонду Incofin, который сыграл важную роль в структурировании сделки. ТуранБанк продолжит расширять сотрудничество с международными партнерами и инвестировать в проекты, способствующие социально-экономическому развитию страны».

Фонд Invest in Visions, основанный в 2006 году, предлагает институциональным и частным инвесторам возможности для импакт-инвестиций в развивающихся странах. Будучи одним из пионеров импакт-инвестиций в Германии, фонд специализируется преимущественно на микрофинансировании и проектах устойчивой инфраструктуры. Благодаря своим инвестициям фонд способствует поддержке ответственного и долгосрочного экономического развития. 

Основанный в 2006 году, Фонд Invest in Visions предоставляет институциональным и частным инвесторам доступ к инвестициям с социальным эффектом на рынках с высоким потенциалом роста и в развивающихся странах. Будучи одним из пионеров импакт-инвестирования в Германии, компания сосредоточена на микрофинансировании и устойчивой инфраструктуре. Через свои инвестиции Invest in Visions поддерживает ответственное и долгосрочное экономическое развитие.

Следует отметить, что ТуранБанк, постоянно развивающийся на протяжении 33 лет с момента своего основания и имеющий 22 точки продаж, успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. Банк оказывает значительную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора, сотрудничая с авторитетными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (ADB), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Международный микрофинансовый фонд BlueOrchard, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и др., по проектам малого и среднего бизнеса.

Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить, позвонив в колл-центр 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или подписавшись на его страницы в социальных сетях.

