Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию

13:29 1882

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что благодаря правильному подходу во время послевоенного восстановления Украина может обойти Россию по уровню валового внутреннего продукта. Об этом чиновник сказал во время интервью для телеканала Fox News.

По его словам, сейчас представители американской администрации пытаются выяснить, с чем именно «могут смириться украинцы» ради гарантий безопасности в будущем.

«Они смогут не только восстановить свою экономику, но и процветать. Быть страной, экономика которой растет. Теоретически, если делать все правильно, за 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России», — заявил Рубио.

Он добавил, что для этого надо остановить войну и «обеспечить долгосрочный суверенитет и независимость» Украины, чтобы она не стала марионеточным государством.

«Это позволит ее экономике превратиться в историю успеха. И мы пытаемся достичь этого», — отметил госсекретарь США.

В то же время Рубио отметил, что в Вашингтоне не считают реальным подход, при котором США будут предоставлять неограниченную финансовую помощь Украине, поэтому «этого не будет».

В 2025 году номинальный ВВП Украины прогнозируется на уровне 200 миллиардов долларов, а России около 2,2 триллиона долларов. 

Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о первых подвижках в обсуждении условий прекращения войны в Украине. По его словам, Вашингтон ищет варианты, способные обеспечить Украине надежные гарантии безопасности. Он напомнил, что Россия «на одном из этапов» войны контролировала значительно больше территории Украины, чем сейчас, и отметил, что украинцы «добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались». Но сейчас противостояние, по его словам, превратилось в войну на истощение, и, «к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по 7000 солдат в неделю ради достижения своей цели».

«Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) пару недель назад сказал: это может занять много времени - мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли с этим согласиться», - добавил госсекретарь США. 

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 311
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1883
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9705
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 405
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7133
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1780
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1644
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4194
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5584
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 956
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1989

