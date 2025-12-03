Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что благодаря правильному подходу во время послевоенного восстановления Украина может обойти Россию по уровню валового внутреннего продукта. Об этом чиновник сказал во время интервью для телеканала Fox News.

По его словам, сейчас представители американской администрации пытаются выяснить, с чем именно «могут смириться украинцы» ради гарантий безопасности в будущем.

«Они смогут не только восстановить свою экономику, но и процветать. Быть страной, экономика которой растет. Теоретически, если делать все правильно, за 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России», — заявил Рубио.

Он добавил, что для этого надо остановить войну и «обеспечить долгосрочный суверенитет и независимость» Украины, чтобы она не стала марионеточным государством.

«Это позволит ее экономике превратиться в историю успеха. И мы пытаемся достичь этого», — отметил госсекретарь США.

В то же время Рубио отметил, что в Вашингтоне не считают реальным подход, при котором США будут предоставлять неограниченную финансовую помощь Украине, поэтому «этого не будет».

В 2025 году номинальный ВВП Украины прогнозируется на уровне 200 миллиардов долларов, а России около 2,2 триллиона долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о первых подвижках в обсуждении условий прекращения войны в Украине. По его словам, Вашингтон ищет варианты, способные обеспечить Украине надежные гарантии безопасности. Он напомнил, что Россия «на одном из этапов» войны контролировала значительно больше территории Украины, чем сейчас, и отметил, что украинцы «добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались». Но сейчас противостояние, по его словам, превратилось в войну на истощение, и, «к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по 7000 солдат в неделю ради достижения своей цели».

«Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) пару недель назад сказал: это может занять много времени - мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли с этим согласиться», - добавил госсекретарь США.