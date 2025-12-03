Нетаньяху шлет переговорщика в Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить израильского представителя для переговоров с ливанскими властями. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

По ее информации, подготовкой визита займется Совет национальной безопасности Израиля. Встреча намечена с представителями «правительственно-экономических структур Ливана», говорится в заявлении.

«Это первая попытка создания основы экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном», – подчеркнули в канцелярии.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений: Бейрут не признает еврейское государство с момента его создания в 1948 году. Несмотря на это, стороны поддерживают неформальные контакты через посредничество Вашингтона.