Нетаньяху шлет переговорщика в Ливан

13:43 332

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить израильского представителя для переговоров с ливанскими властями. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

По ее информации, подготовкой визита займется Совет национальной безопасности Израиля. Встреча намечена с представителями «правительственно-экономических структур Ливана», говорится в заявлении.

«Это первая попытка создания основы экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном», – подчеркнули в канцелярии.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений: Бейрут не признает еврейское государство с момента его создания в 1948 году. Несмотря на это, стороны поддерживают неформальные контакты через посредничество Вашингтона.

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 314
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1885
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9706
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 406
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7133
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1781
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1645
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4195
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5584
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 956
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1991

