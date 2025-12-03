Уволить в Азербайджане будет проще

В Азербайджане предлагается изменить правила увольнения сотрудников. Cоответствующее предложение обсуждалось на заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Поправки предусматривают, что сотрудник может быть уволен, если по итогам обязательного медицинского осмотра выявлены противопоказания, не позволяющие ему выполнять свои должностные обязанности.

Кроме того, увольнение станет возможным в случае отказа работника проходить обязательный инструктаж по охране труда, проверку знаний в установленном порядке, а также при воспрепятствовании расследованию фактов нарушения трудовых обязанностей.

Также предлагается уточнить, что срок отстранения сотрудника от работы будет определяться работодателем в зависимости от характера ситуации, сроков устранения нарушений либо действий (или бездействия) работника, влияющих на процесс их устранения.

При этом работодателю предоставляется право досрочно отменить приказ (распоряжение, решение) об отстранении.