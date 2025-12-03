Самолеты вместо Еревана приземлились в Тбилиси

Несколько пассажирских авиалайнеров не смогли совершить посадку в ереванском аэропорту Звартноц из-за густого тумана, пишут армянские СМИ.

«Самолеты трех авиакомпаний, следующих в Ереван, вынужденно приземлились в аэропорту Тбилиси, а еще несколько продолжают кружить в воздухе», - сообщила журналистам пресс-секретарь аэропорта Лусине Могровян.

Речь идет о трех авиарейсах из Дубая (Fly Dubai), Москвы («Ширак Авиа») и Абу-Даби (Air Arabia).

Могровян уточнила, что до десяти самолетов продолжают кружить в воздухе в ожидании возможности приземлиться в аэропорту Звартноц.

С утра из Еревана смог вылететь только самолет авиакомпании Air France, остальные рейсы остаются в режиме ожидания до улучшения погодных условий.