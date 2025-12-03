USD 1.7000
Самолеты вместо Еревана приземлились в Тбилиси

14:15 547

Несколько пассажирских авиалайнеров не смогли совершить посадку в ереванском аэропорту Звартноц из-за густого тумана, пишут армянские СМИ.

«Самолеты трех авиакомпаний, следующих в Ереван, вынужденно приземлились в аэропорту Тбилиси, а еще несколько продолжают кружить в воздухе», - сообщила журналистам пресс-секретарь аэропорта Лусине Могровян.

Речь идет о трех авиарейсах из Дубая (Fly Dubai), Москвы («Ширак Авиа») и Абу-Даби (Air Arabia).

Могровян уточнила, что до десяти самолетов продолжают кружить в воздухе в ожидании возможности приземлиться в аэропорту Звартноц.

С утра из Еревана смог вылететь только самолет авиакомпании Air France, остальные рейсы остаются в режиме ожидания до улучшения погодных условий.

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 321
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1891
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9706
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 407
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7133
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1785
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1646
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4195
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5584
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 957
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1992

