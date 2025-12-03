В Европе нашли лазейку для обхода вето Орбана

Власти Европейского союза разрабатывают юридический механизм, который позволит Бельгии избежать выплаты миллиардных сумм, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Главная обеспокоенность Бельгии связана с тем, что выделение Украине 140 млрд евро может спровоцировать Венгрию или Словакию наложить вето на продление санкций против Москвы. В этом случае Бельгии пришлось бы немедленно вернуть средства России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в настоящее время имеет такую возможность, так как продление санкций требует единогласного решения и проводится каждые шесть месяцев.

Еврокомиссия (ЕК) нашла способ обойти потенциальное вето Орбана. Планируется использовать статью 122 договора ЕС, которая позволяет принимать решения «в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации». В ЕК намерены трактовать этот пункт так, что при высоких финансовых ставках продление санкций можно одобрить квалифицированным большинством стран, лишив Венгрию права вето. Цель такой стратегии – обеспечить поддержку Бельгии.

Юристы ЕС признают, что гибкая формулировка статьи 122 позволяет пересмотреть требования единогласия, поскольку отмена санкций способна вызвать хаос в европейской экономике. Аналогичное толкование может использоваться и для сокращения частоты голосований по возобновлению санкций – с каждых шести месяцев до одного раза в три года.

Издание отмечает, что на данный момент критически важно успеть достичь соглашения, так как без него бюджет Украины для противодействия российской агрессии будет ограничен уже к апрелю. Основной вопрос – удовлетворит ли это решение премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и позволит ли ему санкционировать высвобождение российских средств из банка Euroclear в Брюсселе.

Саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос российских активов, запланирован на 18 декабря. В это время будет представлена и правовая база, а полное предложение Бельгии по займу ожидается к 3 декабря.