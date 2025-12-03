В России снова взорвали «Дружбу»

В РФ ночью 1 декабря произошел взрыв на участке нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

По словам источника в ГУР МО, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Местные пользователи социальных сетей отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

Напомним, украинские военные за последнее время уже несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на территории России. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.

Впоследствии стало известно, что Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть через трубопровод «Дружба» после перерыва, который вызвала украинская атака.