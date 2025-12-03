USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Али Керимли в одиночке

В России снова взорвали «Дружбу»

14:26 427

В РФ ночью 1 декабря произошел взрыв на участке нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

По словам источника в ГУР МО, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Местные пользователи социальных сетей отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

Напомним, украинские военные за последнее время уже несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на территории России. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.

Впоследствии стало известно, что Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть через трубопровод «Дружба» после перерыва, который вызвала украинская атака.

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 326
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1896
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9707
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 409
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7133
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1788
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1649
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4197
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5586
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 957
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1995

