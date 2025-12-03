Кремль любит тишину

«Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера первый раз, и, опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса», — заявил Песков.

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями американской администрации — первый обмен мнениями по «мирному плану» по Украине, стороны продолжат искать компромисс. Трактовать итоги встречи как решение Путина отвергнуть предложенный США «план» нельзя, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что спор в обсуждениях сторон возник из-за териториальных вопросов, указал, что Кремль не будет раскрывать детали переговоров России и США. «Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине. Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков также поправил журналиста, который заявил, что Марко Рубио уже высказался по поводу переговоров, «пошли какие-то вбросы». «Никакой это не вброс, это заявление госсекретаря», — подчеркнул он.

На вопрос, возможен ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Да, телефонный разговор возможен в любой момент. Есть возможность его организовать оперативно».

Переговоры в Кремле длились около пяти часов. На встрече вместе с Путиным присутствовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ушаков, выступивший перед журналистами после встречи, назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». Ушаков отметил, что американскими коллегами они договорились не раскрывать суть переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне переговоров в Кремле заявил, что простых решений относительно окончания войны не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, это вопросы территорий и российских активов.