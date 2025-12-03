Активная работа Армении и Пакистана

Ереван и Исламабад активно работают над открытием посольства Пакистана в Армении, пишут армянские СМИ со ссылкой на диписточник.

«По информации нашего дипломатического источника, открытие посольства запланировано на следующий год», – сообщают армянские СМИ. В МИД Армении не опровергли данную информацию.

«Подписав совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном, правительства Армении и Пакистана договорились об обмене представителями и оказании друг другу необходимой поддержки с целью налаживания дипломатических отношений на основе взаимности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и обычной международной практикой. В этой связи общественность будет должным образом проинформирована о дальнейших событиях», – говорится в официальном ответе МИД Армении.