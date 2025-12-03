USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Активная работа Армении и Пакистана

14:33 258

Ереван и Исламабад активно работают над открытием посольства Пакистана в Армении, пишут армянские СМИ со ссылкой на диписточник.

«По информации нашего дипломатического источника, открытие посольства запланировано на следующий год», – сообщают армянские СМИ. В МИД Армении не опровергли данную информацию.

«Подписав совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном, правительства Армении и Пакистана договорились об обмене представителями и оказании друг другу необходимой поддержки с целью налаживания дипломатических отношений на основе взаимности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и обычной международной практикой. В этой связи общественность будет должным образом проинформирована о дальнейших событиях», – говорится в официальном ответе МИД Армении.

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 329
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1899
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9707
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 411
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7133
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1792
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1649
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4198
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5587
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 958
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1997

