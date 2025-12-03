USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Болтливых работников обяжут платить за утечку тайн

14:45 1309

В Азербайджане предлагается установить, что работники, раскрывшие государственную, коммерческую или налоговую тайну, будут обязаны компенсировать работодателю причиненный прямой действительный ущерб в полном объеме.

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс были рассмотрены на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно действующему законодательству, работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный только в результате разглашения коммерческой тайны работодателя.

Предлагаемые поправки расширяют сферу ответственности: полная материальная ответственность будет применяться за разглашение государственной, коммерческой и налоговой тайны.

Отметим, что в целом трудовое законодательство определяет два вида материальной ответственности: ограниченную материальную ответственность (в этом случае ущерб возмещается в заранее определенном ограниченном размере) и полную материальную ответственность (в этом случае причиненный ущерб возмещается в полном объеме).

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 196
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 957
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2971
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6179
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3955
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1783
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4026
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10338
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 675
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7536
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2930

