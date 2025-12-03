Треть украинцев требует ядерного оружия

USD 1.7000
Около трети украинцев считают, что разработка собственного ядерного оружия станет лучшей гарантией безопасности страны, следует из опроса Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа».

Согласно опросу, 31,1% респондентов считают, что лучшей «гарантией безопасности» для Украины станет создание собственного ядерного оружия. Эксперты отмечают, что такой высокий показатель отражает одновременно разочарование украинцев в международной поддержке и понимание того, что наличие ядерного оружия «позволяет России манипулировать страхами Запада».

Показательно снижение доверия к НАТО: сейчас лишь 19,4% респондентов считают вступление Украины в альянс надежной гарантией безопасности, тогда как год назад этот показатель составлял 29,3%. Еще 7,8% украинцев полагаются на гарантию ядерной защиты со стороны другой страны.

Другие варианты обеспечения безопасности получили умеренную или низкую поддержку: 10,2% опрошенных рассчитывают на оборонный союз с США, а 6,4% – на миротворческую миссию ООН. Одновременно вырос интерес к размещению войск европейских стран на территории Украины – с 6,4% до 11,7%.

Кроме того, 51,4% украинцев заявили о готовности участвовать в протестных акциях, если Киев во время переговоров согласится на неприемлемые для них компромиссы. Не намерены выходить на акции 44,3% респондентов, а 4,4% затруднились с ответом.

Исследование также показывает, как изменилось отношение украинцев к возможным уступкам за последние годы. Временный отказ от оккупированных территорий считают полностью неприемлемым 40,2% опрошенных, тогда как год назад так считали 53,2%, а двумя годами ранее – 76,2%. При этом только 5,1% респондентов воспринимают такую уступку как приемлемую.

Юридическое признание оккупированных территорий российскими поддерживают лишь 2% украинцев, а против выступают 76,6%.

Опрос проводился с 5 по 26 ноября 2025 года по заказу Центра «Новая Европа». Выборка исследования составила 1000 респондентов.

