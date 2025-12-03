Мужчины в Азербайджане смогут получить декретный отпуск

В Азербайджане рассматривается возможность предоставления мужчинам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка.

В Трудовой кодекс страны предлагается внести ряд изменений в соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ).

Проект поправок был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Отмечалось, что в рамках конвенций МОТ, ратифицированных Азербайджаном, в Трудовой кодекс уже включены понятия «работник с семейными обязанностями» и «минимальный размер оплаты труда».

Также предлагается пересмотреть статью 94 Трудового кодекса в соответствии с Рекомендацией МОТ № 165. Согласно поправке, при появлении вакантной должности (профессии) и изменении обстоятельств, ранее обусловивших неполную занятость, работодатель обязан принять меры для обеспечения полной занятости лица, работающего неполный рабочий день.

В соответствии с требованиями Конвенции «Об охране материнства» в Трудовой кодекс добавляется новый раздел. Новшество предполагает увеличение продолжительности дородовой части декретного отпуска с сохранением заработной платы на количество дней, прошедших с начала беременности до даты рождения ребенка. При этом послеродовая часть отпуска не сокращается.

Также в связи с рождением ребенка мужчинам предоставляется оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 14 календарных дней в дородовой и послеродовой периоды на основании справки медицинского учреждения.