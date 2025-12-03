Российская армия продолжает идти вперед

Аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска захватили населенные пункты Балаган Донецкой области, Сладкое и Затишье Запорожской области.

Сообщается, что ВС РФ также продвинулись в Покровске, а также вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя. По данным аналитиков, в ноябре российские войска захватили 505 кв. км украинской территории, 40% всех продвижений состоялись в районе Гуляйполя Запорожской области. Как сообщают представители ВСУ, по состоянию на утро 3 декабря Силы обороны Украины обеспечивают дополнительные логистические пути для обеспечения подразделений в Покровске и Мирнограде, где продолжаются бои.

*** 16:17 Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и «законченном бое» не соответствует действительности. Об этом украинским журналистам рассказал спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

По словам спикера, позиция украинского командования остается постоянной. «Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага», - рассказал он. Ковалев отметил, что как в районе Покровска, так и Мирнограда украинские солдаты проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

*** 15:49 Тысяча украинских военных попала в окружение в Мирнограде Донецкой области и просит о помощи. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на одного из солдат.

«Мы должны либо вывести контингент из Мирнорада, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду проблема. В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чертов маршрут снабжения», - заявил солдат. Он подтвердил данные военного телеграм-канала DeepState о присутствии российских сил на перешейке, по которому осуществляется логистика. Из-за этого бойцы при попытке провести ротацию вступают в ближний бой с россиянами и отступают. По словам военного, защитники Мирнограда могут лишь наблюдать за россиянами, но им нечем больше их атаковать.

*** 14:58 Армия РФ захватила Покровск в Донецкой области. При этом в соседнем Мирнограде еще остаются украинские войска, сообщает немецкий таблоид Bild.