USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов

Отдел информации
15:17 2983

Председатель партии REAL, экономист Натик Джафарли прокомментировал прозвучавшие накануне заявления министра финансов Сахиля Бабаева о том, что Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%.

По словам министра финансов, если бы в законодательство не были внесены изменения, доходы до 2 500 манатов облагались бы по ставке 14%, доходы свыше 2 500 манатов — по ставке 25%. «Однако, учитывая необходимость поддержки развития частного и ненефтегазового секторов, правительство Азербайджана вновь вводит крупный льготный режим и снижает ставку с 14% до 7%. И мы делаем это поэтапно. То есть в 2026 году подоходный налог для лиц с доходом до 2 500 манатов, которые составляют подавляющее большинство наемных работников, составит всего 3%», — отметил министр.

Комментируя в соцсетях эти заявления министра Сахиля Бабаева, Натик Джафарли напомнил, что в 2019 году, то есть до начала применения льгот, работники частного и ненефтевого секторов платили в Государственный фонд социальной защиты всего 3% от зарплаты. Правительство ввело семилетний льготный режим — «справедливости ради, решение само по себе было правильным, но своих целей не достигло», считает экономист.

«Теперь же льгота отменяется. В ближайшие три года подоходный налог для получающих зарплату до 2 500 манатов повышается до 7%, но взносы в ГФСЗ все равно остаются 10%. То есть до 2019 года ставка составляла 3%, затем стала 10%, а теперь даже при налоге в 7% взносы ГФСЗ остаются на уровне 10%. Кроме того, до 2019 года не существовало ни 2% обязательного медстрахования, ни 0,5% обязательного страхования от безработицы.

Исходя из всего этого, получалось, что до 2019 года работник платил 14% налога и 3% в ГФСЗ — всего 17%. А теперь, в ближайшие три года, работник с зарплатой до 2 500 манатов будет платить 10% в ГФСЗ, 7% налога, 2% медстрахования и 0,5% страхования от безработицы, то есть в сумме 19,5%. И это вы называете льготой, очередной привилегией? Зачем выдавать белое за черное?!» — задался вопросом Джафарли.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 201
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 961
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2984
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6181
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3969
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4028
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10342
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7537
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2932

ЭТО ВАЖНО

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 201
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 961
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2984
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6181
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3969
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4028
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10342
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7537
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться