Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов

По словам министра финансов, если бы в законодательство не были внесены изменения, доходы до 2 500 манатов облагались бы по ставке 14%, доходы свыше 2 500 манатов — по ставке 25%. «Однако, учитывая необходимость поддержки развития частного и ненефтегазового секторов, правительство Азербайджана вновь вводит крупный льготный режим и снижает ставку с 14% до 7%. И мы делаем это поэтапно. То есть в 2026 году подоходный налог для лиц с доходом до 2 500 манатов, которые составляют подавляющее большинство наемных работников, составит всего 3%», — отметил министр.

Комментируя в соцсетях эти заявления министра Сахиля Бабаева, Натик Джафарли напомнил, что в 2019 году, то есть до начала применения льгот, работники частного и ненефтевого секторов платили в Государственный фонд социальной защиты всего 3% от зарплаты. Правительство ввело семилетний льготный режим — «справедливости ради, решение само по себе было правильным, но своих целей не достигло», считает экономист.

«Теперь же льгота отменяется. В ближайшие три года подоходный налог для получающих зарплату до 2 500 манатов повышается до 7%, но взносы в ГФСЗ все равно остаются 10%. То есть до 2019 года ставка составляла 3%, затем стала 10%, а теперь даже при налоге в 7% взносы ГФСЗ остаются на уровне 10%. Кроме того, до 2019 года не существовало ни 2% обязательного медстрахования, ни 0,5% обязательного страхования от безработицы.

Исходя из всего этого, получалось, что до 2019 года работник платил 14% налога и 3% в ГФСЗ — всего 17%. А теперь, в ближайшие три года, работник с зарплатой до 2 500 манатов будет платить 10% в ГФСЗ, 7% налога, 2% медстрахования и 0,5% страхования от безработицы, то есть в сумме 19,5%. И это вы называете льготой, очередной привилегией? Зачем выдавать белое за черное?!» — задался вопросом Джафарли.