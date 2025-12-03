Задержаны перекупщики квартир в жилкомплексе MİDA

Правоохранительные органы установили лиц, организовавших незаконную продажу и сдачу в аренду квартир в жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана (MİDA) в Баку. Они действовали через социальные сети. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлено, что 12 человек незаконно продавали через социальные сети и интернет-платформы квартиры, выделенные государством на льготных условиях, а также размещали объявления о сдаче их в аренду.

В отношении указанных лиц принимаются меры по привлечению к ответственности, отмечается в сообщении.