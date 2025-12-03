USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Задержаны перекупщики квартир в жилкомплексе MİDA

ФОТО
15:24 1700

Правоохранительные органы установили лиц, организовавших незаконную продажу и сдачу в аренду квартир в жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана (MİDA) в Баку. Они действовали через социальные сети. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлено, что 12 человек незаконно продавали через социальные сети и интернет-платформы квартиры, выделенные государством на льготных условиях, а также размещали объявления о сдаче их в аренду.

В отношении указанных лиц принимаются меры по привлечению к ответственности, отмечается в сообщении.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 206
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 964
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2991
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6181
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3975
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4032
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10343
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7537
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2932

