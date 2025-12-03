Назван самый чистый город мира

Польский Краков признан самым чистым городом мира с 98,5% положительных оценок по итогам анализа более 70 тыс. онлайн-отзывов туристов. Как передают «Ведомости», об этом говорится в исследовании компании Radical Storage.

В пятерку лидеров рейтинга чистоты также вошли Шарджа (98,5%), Сингапур (98%), Варшава (97,8%) и Доха (97,4%). Эксперты связывают успех городов Польши с крупными инвестициями в системы управления отходами и инициативами по поддержанию порядка в общественных пространствах.

На нижней ступени списка оказался Будапешт, где почти 40% отзывов касались грязи в городе. В «анти-топ» попали также Рим (35,7%), Лас-Вегас (31,6%), Флоренция (29,6%) и Париж (28,2%), при этом исследование подчеркивает, что исторические центры с высокой туристической нагрузкой испытывают сложности с поддержанием чистоты и порядка.

Анализ опирался на отзывы туристов в Google о топ-10 достопримечательностях каждого города за последний год, а авторы отчета отметили, что результаты помогут путешественникам планировать поездки с учетом санитарного комфорта.

2 декабря компания Henley & Partners опубликовала отчет о миграции миллионеров в 2025 году. ОАЭ возглавили рейтинг стран, которые привлекут наибольшее число состоятельных переселенцев – около 142 тыс. человек, перемещающих многомиллиардные активы, при этом востребованными направлениями станут также США, Италия, Швейцария и Саудовская Аравия, а ключевыми факторами выбора названы безопасность, низкие налоги, уровень жизни, медицины и возможности для бизнеса.