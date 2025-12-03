USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Назван самый чистый город мира

15:26 2294

Польский Краков признан самым чистым городом мира с 98,5% положительных оценок по итогам анализа более 70 тыс. онлайн-отзывов туристов. Как передают «Ведомости», об этом говорится в исследовании компании Radical Storage.

В пятерку лидеров рейтинга чистоты также вошли Шарджа (98,5%), Сингапур (98%), Варшава (97,8%) и Доха (97,4%). Эксперты связывают успех городов Польши с крупными инвестициями в системы управления отходами и инициативами по поддержанию порядка в общественных пространствах.

На нижней ступени списка оказался Будапешт, где почти 40% отзывов касались грязи в городе. В «анти-топ» попали также Рим (35,7%), Лас-Вегас (31,6%), Флоренция (29,6%) и Париж (28,2%), при этом исследование подчеркивает, что исторические центры с высокой туристической нагрузкой испытывают сложности с поддержанием чистоты и порядка.

Анализ опирался на отзывы туристов в Google о топ-10 достопримечательностях каждого города за последний год, а авторы отчета отметили, что результаты помогут путешественникам планировать поездки с учетом санитарного комфорта.

2 декабря компания Henley & Partners опубликовала отчет о миграции миллионеров в 2025 году. ОАЭ возглавили рейтинг стран, которые привлекут наибольшее число состоятельных переселенцев – около 142 тыс. человек, перемещающих многомиллиардные активы, при этом востребованными направлениями станут также США, Италия, Швейцария и Саудовская Аравия, а ключевыми факторами выбора названы безопасность, низкие налоги, уровень жизни, медицины и возможности для бизнеса.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 206
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 964
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2994
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6181
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3977
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4033
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10343
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7538
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2932

ЭТО ВАЖНО

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 206
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 964
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2994
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6181
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3977
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4033
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10343
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7538
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться