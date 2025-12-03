USD 1.7000
Возобновляются поиски пропавшего Boeing

Министерство транспорта Малайзии объявило о возобновлении поисков обломков самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает The Insider.

Поиски начнутся 30 декабря под руководством американской компании Ocean Infinity, специализирующейся на морской робототехнике, и продлятся 55 дней.

Точные зоны поиска пока не уточняются, однако, как отмечает министерство, операция будет сосредоточена на районах с наибольшей вероятностью обнаружения обломков. В случае успеха Ocean Infinity получит $70 млн.

Boeing 777-200 вылетел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года около полуночи по местному времени и исчез с радаров примерно через час, пролетая над Малаккским проливом. На борту находились 239 человек – 12 членов экипажа и 227 пассажиров.

Подводные поиски продолжались несколько лет и не принесли результатов, официально завершившись в 2017 году. Ocean Infinity уже предпринимала попытку обнаружить самолет в 2018 году, но безуспешно. Семьи пропавших неоднократно настаивали на возобновлении поисков и привлечении виновных к ответственности.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 207
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 966
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2997
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему
Переговоры России и США бессмысленны. И вот почему İSW
13:50 6182
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3980
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4033
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10344
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7538
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2934

