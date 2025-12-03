Возобновляются поиски пропавшего Boeing

Министерство транспорта Малайзии объявило о возобновлении поисков обломков самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает The Insider.

Поиски начнутся 30 декабря под руководством американской компании Ocean Infinity, специализирующейся на морской робототехнике, и продлятся 55 дней.

Точные зоны поиска пока не уточняются, однако, как отмечает министерство, операция будет сосредоточена на районах с наибольшей вероятностью обнаружения обломков. В случае успеха Ocean Infinity получит $70 млн.

Boeing 777-200 вылетел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года около полуночи по местному времени и исчез с радаров примерно через час, пролетая над Малаккским проливом. На борту находились 239 человек – 12 членов экипажа и 227 пассажиров.

Подводные поиски продолжались несколько лет и не принесли результатов, официально завершившись в 2017 году. Ocean Infinity уже предпринимала попытку обнаружить самолет в 2018 году, но безуспешно. Семьи пропавших неоднократно настаивали на возобновлении поисков и привлечении виновных к ответственности.