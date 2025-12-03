USD 1.7000
Кто и как может обратиться в геронтологический центр?

разъяснение Минздрава
15:57 685

В современном обществе забота о людях старшего поколения становится одной из ключевых задач, требующей особого внимания и подхода. Именно в таких ситуациях на помощь приходят геронтологические центры – учреждения, созданные для того, чтобы обеспечить достойную жизнь и благополучие людей преклонного возраста. В отличие от дома престарелых, геронтологический центр делает акцент на медицинское сопровождение и реабилитацию, а не только на социальное обслуживание. Есть такой центр и в столице –  Бакинский городской геронтологический центр Минздрава.

Основной целью деятельности Бакинского городского геронтологического центра Министерства здравоохранения является обследование, лечение и консультация пациентов гериатрической возрастной группы. Период старости наступает с 60-ти лет, и обратиться могут все лица этого возраста.

Эти мысли во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram озвучила исполняющая обязанности директора Бакинского городского геронтологического центра Минздрава Наиля Ахмедова.

По ее словам, для прохождения обследования в Центре и получения соответствующего лечения граждане могут обратиться при наличии документа, удостоверяющего личность.

«Это касается как пожилых, так и молодых граждан. Пожилые люди чаще всего обращаются с такими патологиями, как сердечно-сосудистые, пищеварительные, нервные, эндокринные, мочеполовые, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и слуха. Наличие каких-либо заболеваний не является обязательным. Также можно пройти профилактические осмотры и получить соответствующие консультации», - сказала Ахмедова.

Она отметила, что в результате последовательных социальных реформ, проводимых в Азербайджане, социально уязвимые слои населения, в том числе одинокие пожилые люди, охвачены социальной защитой и всесторонней государственной помощью.

По ее словам, Бакинский городской геронтологический центр Министерства здравоохранения был создан, прежде всего, с целью оказания более специализированной и качественной медицинской помощи пожилым людям.

«В то же время Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения создано с целью обеспечения благополучия пожилых людей, предоставления им качественных социальных услуг и содержательного проведения ими времени досуга», - добавила Наиля Ахмедова.

Она отметила, что врачи Центра изучают мировой опыт и регулярно участвуют в зарубежных и местных конференциях, семинарах и курсах с целью его применения в Азербайджане: «Центр проводит научные исследования совместно с различными государственными и неправительственными организациями для решения проблем, возникающих на основе специфических возрастных изменений, изучаемых наукой геронтологией. Кроме того, Центр направляет пожилых людей в учреждения, занимающиеся арт-терапией, для более эффективного проведения свободного времени, а также организует профилактику и амбулаторные услуги».

Наиля Ахмедова также привела статистику обратившихся в центр в период с 2020-го по 2025 год. Она напомнила, что Бакинский городской геронтологический центр Минздрава был создан в 2020 году на базе поликлиники «Территория здоровья» с учетом многолетнего опыта работы в области геронтологии.

По ее словам, еще до создания учреждения основную часть обращений составляли пенсионеры.

«Такая ситуация сохраняется и по сей день. Общее количество обращений за 2020 год составило 1294 человека. Из них 789, или 61% обратившихся были пенсионерами. Общее количество обращений по состоянию на 2 декабря 2025 года составило 2546 человек. Из них 1644, или 64,6% составляют пенсионеры», - отметила Наиля Ахмедова.

Как видно из статистических данных, наряду с ростом общего числа увеличилось и количество обращений пенсионеров.

«Учитывая значительный рост числа пожилых людей в мире и Азербайджане, ожидается, что число обращений этой уязвимой группы за специализированной медицинской помощью увеличится», - подытожила Наиля Ахмедова.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 208
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 967
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 2998
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6182
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3983
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4033
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10344
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7538
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2936

