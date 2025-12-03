Кто и как может обратиться в геронтологический центр?

В современном обществе забота о людях старшего поколения становится одной из ключевых задач, требующей особого внимания и подхода. Именно в таких ситуациях на помощь приходят геронтологические центры – учреждения, созданные для того, чтобы обеспечить достойную жизнь и благополучие людей преклонного возраста. В отличие от дома престарелых, геронтологический центр делает акцент на медицинское сопровождение и реабилитацию, а не только на социальное обслуживание. Есть такой центр и в столице – Бакинский городской геронтологический центр Минздрава.

Основной целью деятельности Бакинского городского геронтологического центра Министерства здравоохранения является обследование, лечение и консультация пациентов гериатрической возрастной группы. Период старости наступает с 60-ти лет, и обратиться могут все лица этого возраста. Эти мысли во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram озвучила исполняющая обязанности директора Бакинского городского геронтологического центра Минздрава Наиля Ахмедова. По ее словам, для прохождения обследования в Центре и получения соответствующего лечения граждане могут обратиться при наличии документа, удостоверяющего личность. «Это касается как пожилых, так и молодых граждан. Пожилые люди чаще всего обращаются с такими патологиями, как сердечно-сосудистые, пищеварительные, нервные, эндокринные, мочеполовые, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и слуха. Наличие каких-либо заболеваний не является обязательным. Также можно пройти профилактические осмотры и получить соответствующие консультации», - сказала Ахмедова.