Кто и как может обратиться в геронтологический центр?

В современном обществе забота о людях старшего поколения становится одной из ключевых задач, требующей особого внимания и подхода. Именно в таких ситуациях на помощь приходят геронтологические центры – учреждения, созданные для того, чтобы обеспечить достойную жизнь и благополучие людей преклонного возраста. В отличие от дома престарелых, геронтологический центр делает акцент на медицинское сопровождение и реабилитацию, а не только на социальное обслуживание. Есть такой центр и в столице – Бакинский городской геронтологический центр Минздрава.
Основной целью деятельности Бакинского городского геронтологического центра Министерства здравоохранения является обследование, лечение и консультация пациентов гериатрической возрастной группы. Период старости наступает с 60-ти лет, и обратиться могут все лица этого возраста.
Эти мысли во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram озвучила исполняющая обязанности директора Бакинского городского геронтологического центра Минздрава Наиля Ахмедова.
По ее словам, для прохождения обследования в Центре и получения соответствующего лечения граждане могут обратиться при наличии документа, удостоверяющего личность.
«Это касается как пожилых, так и молодых граждан. Пожилые люди чаще всего обращаются с такими патологиями, как сердечно-сосудистые, пищеварительные, нервные, эндокринные, мочеполовые, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения и слуха. Наличие каких-либо заболеваний не является обязательным. Также можно пройти профилактические осмотры и получить соответствующие консультации», - сказала Ахмедова.
Она отметила, что в результате последовательных социальных реформ, проводимых в Азербайджане, социально уязвимые слои населения, в том числе одинокие пожилые люди, охвачены социальной защитой и всесторонней государственной помощью.
По ее словам, Бакинский городской геронтологический центр Министерства здравоохранения был создан, прежде всего, с целью оказания более специализированной и качественной медицинской помощи пожилым людям.
«В то же время Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения создано с целью обеспечения благополучия пожилых людей, предоставления им качественных социальных услуг и содержательного проведения ими времени досуга», - добавила Наиля Ахмедова.
Она отметила, что врачи Центра изучают мировой опыт и регулярно участвуют в зарубежных и местных конференциях, семинарах и курсах с целью его применения в Азербайджане: «Центр проводит научные исследования совместно с различными государственными и неправительственными организациями для решения проблем, возникающих на основе специфических возрастных изменений, изучаемых наукой геронтологией. Кроме того, Центр направляет пожилых людей в учреждения, занимающиеся арт-терапией, для более эффективного проведения свободного времени, а также организует профилактику и амбулаторные услуги».
Наиля Ахмедова также привела статистику обратившихся в центр в период с 2020-го по 2025 год. Она напомнила, что Бакинский городской геронтологический центр Минздрава был создан в 2020 году на базе поликлиники «Территория здоровья» с учетом многолетнего опыта работы в области геронтологии.
По ее словам, еще до создания учреждения основную часть обращений составляли пенсионеры.
«Такая ситуация сохраняется и по сей день. Общее количество обращений за 2020 год составило 1294 человека. Из них 789, или 61% обратившихся были пенсионерами. Общее количество обращений по состоянию на 2 декабря 2025 года составило 2546 человек. Из них 1644, или 64,6% составляют пенсионеры», - отметила Наиля Ахмедова.
Как видно из статистических данных, наряду с ростом общего числа увеличилось и количество обращений пенсионеров.
«Учитывая значительный рост числа пожилых людей в мире и Азербайджане, ожидается, что число обращений этой уязвимой группы за специализированной медицинской помощью увеличится», - подытожила Наиля Ахмедова.