Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам

«Так как за последние годы рост количества проблемных кредитов стал головной болью как для экономики Азербайджана, так и банковской системы, возникла необходимость внедрения в этой сфере регулирующих механизмов, которые активно применяются уже на протяжении многих лет в других странах. У нас они долгое время почему-то не использовались. Но их время давно пришло», — заметил эксперт.

Центральный банк Азербайджана объявил о разработке инновационного страхового механизма, который должен облегчить финансовое бремя граждан, временно потерявших доход или работу. Экономист Асиф Ибрагимов в интервью haqqin.az отметил, что необходимость таких мер назрела давно.

По словам Ибрагимова, предлагаемый механизм будет работать по аналогии с международной практикой, включая британскую модель Payment Protection Insurance. Он отметил, что ее суть в том, что в случае потери работы или временной утраты трудоспособности страховая компания берет на себя выплаты по кредиту заемщика сроком от 3 до 12 месяцев.

«Это позволяет гражданам избежать просрочек в период финансовых трудностей, а банкам — снизить риски. Но за это к кредиту добавлялась дополнительная сумма в размере 1–2 %. Чтобы впоследствии воспользоваться страховкой, гражданин, потерявший работу, должен зарегистрироваться в службе занятости. Например, у нас безработный также обязан встать на учет в Госагентстве занятости, где ему предлагают вакансии на рынке труда. Он не сможет оставаться безработным более 12 месяцев — это будет регулироваться», — пояснил экономист.

Ибрагимов подчеркнул, что механизм имеет ряд преимуществ, но не лишен и потенциальных проблем — как это произошло в 2019 году в Великобритании, где попытка сделать страхование обязательным привела к громкому скандалу и массовым искам заемщиков.

При этом, по словам экономиста, в азербайджанской модели предусмотрено важное отличие — добровольный характер участия. Это, по его мнению, позволит избежать ошибок зарубежных коллег.

«Есть люди, которые уверены в своем доходе и считают подобную страховку ненужной. Поэтому важно, что у нас ее не сделали обязательной. Центральный банк в данном направлении сделал очень правильный шаг. Теперь на практике увидим, будет ли механизм успешным или нет», — резюмировал Ибрагимов.