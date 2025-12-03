USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам

Экономист рассказал, как это будет работать
Отдел информации
16:10 967

Центральный банк Азербайджана объявил о разработке инновационного страхового механизма, который должен облегчить финансовое бремя граждан, временно потерявших доход или работу. Экономист Асиф Ибрагимов в интервью haqqin.az отметил, что необходимость таких мер назрела давно.

«Так как за последние годы рост количества проблемных кредитов стал головной болью как для экономики Азербайджана, так и банковской системы, возникла необходимость внедрения в этой сфере регулирующих механизмов, которые активно применяются уже на протяжении многих лет в других странах. У нас они долгое время почему-то не использовались. Но их время давно пришло», — заметил эксперт.

По словам Ибрагимова, предлагаемый механизм будет работать по аналогии с международной практикой, включая британскую модель Payment Protection Insurance. Он отметил, что ее суть в том, что в случае потери работы или временной утраты трудоспособности страховая компания берет на себя выплаты по кредиту заемщика сроком от 3 до 12 месяцев.

«Это позволяет гражданам избежать просрочек в период финансовых трудностей, а банкам — снизить риски. Но за это к кредиту добавлялась дополнительная сумма в размере 1–2 %. Чтобы впоследствии воспользоваться страховкой, гражданин, потерявший работу, должен зарегистрироваться в службе занятости. Например, у нас безработный также обязан встать на учет в Госагентстве занятости, где ему предлагают вакансии на рынке труда. Он не сможет оставаться безработным более 12 месяцев — это будет регулироваться», — пояснил экономист.

Ибрагимов подчеркнул, что механизм имеет ряд преимуществ, но не лишен и потенциальных проблем — как это произошло в 2019 году в Великобритании, где попытка сделать страхование обязательным привела к громкому скандалу и массовым искам заемщиков.

При этом, по словам экономиста, в азербайджанской модели предусмотрено важное отличие — добровольный характер участия. Это, по его мнению, позволит избежать ошибок зарубежных коллег.

«Есть люди, которые уверены в своем доходе и считают подобную страховку ненужной. Поэтому важно, что у нас ее не сделали обязательной. Центральный банк в данном направлении сделал очень правильный шаг. Теперь на практике увидим, будет ли механизм успешным или нет», — резюмировал Ибрагимов.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 211
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 968
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 3000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6182
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3985
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4033
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10344
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7538
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2937

ЭТО ВАЖНО

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 211
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 968
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 3000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6182
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3985
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1787
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4033
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10344
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7538
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2937
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться