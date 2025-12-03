Неспокойно Черное море: Фидан и Рютте обсудили

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генсек НАТО Марк Рютте обсудили последние случаи нападения на танкеры в Черном море, а также последние активные усилия по украинскому урегулированию «на полях» саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Фидан выразил обеспокоенность Анкары в связи с атаками украинских морских безэкипажных аппаратов на три коммерческих танкера. В Турции считают важным предотвратить переход военных действий в Черное море и обеспечить безопасность на море, пишет издание.

Кроме того, Фидан и Рютте обменялись мнениями о следующем саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в июле 2026 года. По словам источников газеты, они также говорили о вкладе турецкой оборонной промышленности в деятельность союзников по НАТО.

Напомним, 28 ноября в Черном море у берегов Турции загорелись два нефтяных танкера, которые шли в Новороссийск. На следующий день турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что суда могли подорваться на минах или были поражены надводными беспилотниками или ракетами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 декабря заявил, что в Анкаре обеспокоены инцидентами с двумя танкерами в Черном море и не желают это терпеть. Анкара направила «необходимые предупреждения» всем сторонам, имеющим отношение к данной ситуации.

Также сообщалось о взрывах возле турецкого танкера у берегов Сенегала.

Кроме того, танкер Midvolga-2, который шел из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, утром 2 декабря подвергся нападению в Черном море. Судно Midvolga-2 получило незначительные повреждения надстройки после атаки БПЛА, оно ошвартовано в порту Синоп, сообщили Интерфаксу в Росморречфлоте.