Венгры угрожают судом

Венгрия не намерена подчиняться инициативе руководства ЕС о полном запрете поставок российской нефти и газа и готова оспорить такой шаг в суде. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на совещании глав МИД НАТО в Брюсселе.

Он сообщил, что в последние недели Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент провели консультации о запрете закупок российских энергоносителей. По его словам, в рамках достигнутого между ними политического соглашения предполагается прекратить поставки российского трубопроводного газа в Европу с сентября 2027 года, а Еврокомиссия также взяла на себя обязательство запретить импорт российской нефти.

«Хотел бы сказать, что одобрение и реализация Венгрией такого диктата со стороны Брюсселя невозможны», – подчеркнул Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе, трансляция которой велась телеканалом М1.

Министр добавил, что Будапешт обратится в суд ЕС, если запрет на поставки российской нефти и газа будет утвержден. Он напомнил, что Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент подготовили план по полному отказу от российских энергоносителей к 2028 году.

«Если этот диктат Брюсселя выльется в какое-то окончательное решение, то мы немедленно выступим против него в Европейском суде. Мы немедленно начнем судебное разбирательство, и мы уже начали необходимую для этого подготовительную юридическую работу», – отметил Сийярто.