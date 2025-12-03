Военные моряки Азербайджана на совместных учениях в Турции

В турецком городе Измире проведены учения Doğu Akdeniz − 2025 («Восточное Средиземноморье − 2025»). Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в учениях наряду с военнослужащими Турции принимали участие группа личного состава Военно-морских сил азербайджанской армии, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолет армии Пакистана.