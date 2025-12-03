USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

В Казахстане объявили войну никабам

16:54 691

Мажилис Казахстана одобрил законопроект, вводящий штрафы за ношение никаба в общественных местах, сообщает NUR.KZ.

В парламенте уточнили, что единый закон «О профилактике правонарушений», подготовленный по поручению главы государства, был принят во втором чтении. Документ расширяет систему профилактики – число ее субъектов увеличено с 13 до 26.

«В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 месячных расчетных показателей (почти $80). Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений», – сообщили в Мажилисе.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 218
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 971
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 3010
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6188
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3995
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1788
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4036
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10346
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 676
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7539
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2940

