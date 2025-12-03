В Казахстане объявили войну никабам

В парламенте уточнили, что единый закон «О профилактике правонарушений», подготовленный по поручению главы государства, был принят во втором чтении. Документ расширяет систему профилактики – число ее субъектов увеличено с 13 до 26.

«В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 месячных расчетных показателей (почти $80). Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений», – сообщили в Мажилисе.