Подросток сядет за двойное убийство

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 15-летним Рамином Гасановым (имя и фамилия условные – ред.), обвиняемым в двойном убийстве: матери и бабушки.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Микаила Мамедзаде был зачитан приговор, согласно которому подросток проведет 7 лет и 6 месяцев в местах лишения свободы.

Убийства были совершены 25 июля этого года в Геранбойском районе. В районную прокуратуру поступила информация об убитых в собственном доме 47-летней Лалы Исмаиловой и 77-летней Тамеллы Исмаиловой. В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что 15-летний Рамин Гасанов умышленно убил свою мать Лалу Исмаилову и бабушку Тамеллу Исмаилову, нанеся им ножевые ранения во время ссоры.

В результате принятых сотрудниками Геранбойского районного отдела полиции соответствующих мер подозреваемый в совершении двух убийств Рамин Гасанов был задержан и передан для проведения следствия.

В районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана.