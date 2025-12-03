Грузия не отступит перед Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление дипотношений с Россией невозможно до вывода российских войск из оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Об этом передает «Коммерсант».

Глава грузинского правительства прокомментировал вопрос журналистов о том, допускает ли Тбилиси восстановление дипломатических отношений с Москвой, разорванных бывшим президентом Михаилом Саакашвили после войны 2008 года.

«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деоккупации. Никакого компромисса здесь быть не может, и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что любые переговоры исключены, пока Россия сохраняет признание независимости этих территорий.