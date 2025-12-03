USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Грузия не отступит перед Россией

17:20

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление дипотношений с Россией невозможно до вывода российских войск из оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Об этом передает «Коммерсант».

Глава грузинского правительства прокомментировал вопрос журналистов о том, допускает ли Тбилиси восстановление дипломатических отношений с Москвой, разорванных бывшим президентом Михаилом Саакашвили после войны 2008 года.

«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деоккупации. Никакого компромисса здесь быть не может, и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что любые переговоры исключены, пока Россия сохраняет признание независимости этих территорий.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 222
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 971
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 3013
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6193
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3996
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1789
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4036
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10348
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 677
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7539
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2940

