USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Швеция об угрозе России

17:23 222

Швеция как государство, расположенное недалеко от России, осознает, что эта страна представляет реальную угрозу и ее нужно сдерживать. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард на полях министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

Глава шведского МИД прокомментировала вчерашнее заявление российского лидера Владимира Путина о его готовности к войне с Европой.

«Мы знаем — а особенно те из нас, кто живет недалеко от России, — что они представляют реальную угрозу. Именно поэтому нам необходимо сдерживать их всеми возможными способами», — заявила Малмер Стенегард.

Министр сообщила, что в связи с этим «пришла к выводу, что нам необходимо нарастить собственные инвестиции в военную сферу».

«Поэтому сегодняшняя встреча важна для обсуждения индивидуальных взносов в рамках целей, которые мы определили в Гааге этим летом», — добавила Стенегард.

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 223
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 971
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 3014
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6196
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3999
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1789
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4036
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10349
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 677
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7539
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2941

ЭТО ВАЖНО

Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 223
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 971
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 3014
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 6196
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 3999
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 1789
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 4036
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 10349
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 677
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7539
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 2941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться