Швеция об угрозе России

Швеция как государство, расположенное недалеко от России, осознает, что эта страна представляет реальную угрозу и ее нужно сдерживать. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард на полях министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

Глава шведского МИД прокомментировала вчерашнее заявление российского лидера Владимира Путина о его готовности к войне с Европой.

«Мы знаем — а особенно те из нас, кто живет недалеко от России, — что они представляют реальную угрозу. Именно поэтому нам необходимо сдерживать их всеми возможными способами», — заявила Малмер Стенегард.

Министр сообщила, что в связи с этим «пришла к выводу, что нам необходимо нарастить собственные инвестиции в военную сферу».

«Поэтому сегодняшняя встреча важна для обсуждения индивидуальных взносов в рамках целей, которые мы определили в Гааге этим летом», — добавила Стенегард.