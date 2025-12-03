Российская практика доносов в борьбе с коррупцией в Азербайджане не сработает

Как уже сообщалось, в России вводят практику денежного поощрения чиновников, которые будут сообщать о попытках склонить их к коррупции и писать доносы на своих коллег, которые берут взятки. Если после сообщения о попытке подкупа факт коррупционного нарушения будет подтвержден, чиновник получит премию в размере 50% от своей месячной зарплаты. Об этом говорится в указе регионального правительства Нижегородской области. Указ вступит в силу с 1 января 2026 года, выплата будет производиться по решению губернатора.

Возникает резонный вопрос: а может ли подобная практика быть применена в Азербайджане, и насколько она была бы эффективной? На этот вопрос в интервью haqqin.az ответил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

По его мнению, закон, который действует в России, вряд ли сможет работать в Азербайджане, поэтому нет смысла без причины сталкивать людей друг с другом.

«Публикуемые материалы, заявления и призывы, связанные с коррупцией, и так показывают, где именно она есть. Российский метод, по сути, немного популистский. Из-за него люди начнут воспринимать любую ситуацию как коррупцию и будут склонны мстить друг другу или намеренно вредить конкуренту или коллеге», — отметил Фазиль Мустафа.

Депутат заявил, что в Азербайджане уже существуют действенные механизмы контроля за использованием бюджетных средств, и именно их необходимо развивать.

Фазиль Мустафа считает, что выявить коррупцию - не такая уж сложная задача: выделяешь бюджетные средства и обеспечиваешь общественный контроль за тем, как они расходуются. «При каждом госучреждении созданы общественные советы, существуют институты общественного контроля, поэтому, на мой взгляд, именно этот механизм у нас работает лучше. В России все иначе. Там граждане могут спокойно делать замечания тем, кто нарушает общественный порядок, у нас же сразу переходят на оскорбления», - считает депутат.