Глава Офиса НАТО на Южном Кавказе прибыл в Азербайджан

17:54 760

Руководитель Офиса НАТО на Южном Кавказе Александр Винников прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в Facebook.

«Обсудили обстановку в области безопасности, текущие вызовы и возможности углубления сотрудничества. Важно, чтобы позиции Украины и наших партнеров совпадали ключевым образом - укрепление безопасности должно оставаться приоритетом, а взаимодействие во имя достижения справедливого мира должно развиваться динамично и систематически. Поблагодарил за поддержку Украины. Договорились о дальнейшей тесной координации», — отметил дипломат.

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 285
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 842
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 567
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1106
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1805
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1886
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5086
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9456
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5904
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2264
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5114

