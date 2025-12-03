Глава Офиса НАТО на Южном Кавказе прибыл в Азербайджан

Руководитель Офиса НАТО на Южном Кавказе Александр Винников прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в Facebook.

«Обсудили обстановку в области безопасности, текущие вызовы и возможности углубления сотрудничества. Важно, чтобы позиции Украины и наших партнеров совпадали ключевым образом - укрепление безопасности должно оставаться приоритетом, а взаимодействие во имя достижения справедливого мира должно развиваться динамично и систематически. Поблагодарил за поддержку Украины. Договорились о дальнейшей тесной координации», — отметил дипломат.