В Европе заявили, что США встали на сторону Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Вашингтон уведомлен о планах предоставления Киеву репарационного кредита и поддержал эту инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с (министром финансов США) Скоттом Бессентом о том, что мы планируем… разработать систему репарационного кредита. Это было воспринято положительно», – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, сообщила фон дер Ляйен, Еврокомиссия представила альтернативную схему финансирования военных и гражданских нужд Украины на ближайшие два года вместо экспроприации суверенных активов ЦБ РФ, предусматривающую выдачу еврозайма под гарантии бюджета ЕС в размере €90 млрд.

«В сущности, это привлечение средств на финансовых рынках под гарантии бюджета Европейского союза и их передача Украине в виде займа», – указала фон дер Ляйен.