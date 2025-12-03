Шеки: от пахлавы и келагаи к агротуристическому раю

Государственное агентство по туризму (ГАТ) ознакомило представителей средств массовой информации с туристическими возможностями Шеки, реализуемыми проектами и условиями, которые создаются для туристов. В ходе пресс-тура журналисты посетили эко-агротуристическое хозяйство BioGarden в селе Ойрет. Сад предприятия площадью восемь гектаров насчитывает более трех тысяч фруктовых деревьев. Помимо этого, здесь действует пчеловодческое хозяйство.

Согласно официальным данным, агроэкологический туристский комплекс BioGarden функционирует с 2010 года. Его деятельность направлена на развитие и устойчивое использование агробиоразнообразия северо-западного региона Азербайджана и на расширение туристической активности. К числу приоритетных задач относятся производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции, популяризация национальных блюд, приготовленных из натуральных продуктов, а также продвижение и развитие агротуристических возможностей. Для ознакомления с развитием традиционных ремесел Шеки журналисты посетили ОАО «Азерипек», одно из ключевых предприятий региона в сфере шелководства. По информации представителей предприятия, «Азерипек» объединяет шелкомотальный, ткацкий, красильно-отделочный, крутильный и ковровый цеха. Здесь производят высококачественный 100%-ный натуральный шелк и широкий спектр изделий из него — келагаи, шарфы, платки и другие товары. Значительная часть продукции экспортируется за рубеж.