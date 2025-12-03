Шеки: от пахлавы и келагаи к агротуристическому раю

Государственное агентство по туризму (ГАТ) ознакомило представителей средств массовой информации с туристическими возможностями Шеки, реализуемыми проектами и условиями, которые создаются для туристов.
В ходе пресс-тура журналисты посетили эко-агротуристическое хозяйство BioGarden в селе Ойрет. Сад предприятия площадью восемь гектаров насчитывает более трех тысяч фруктовых деревьев. Помимо этого, здесь действует пчеловодческое хозяйство.
Согласно официальным данным, агроэкологический туристский комплекс BioGarden функционирует с 2010 года. Его деятельность направлена на развитие и устойчивое использование агробиоразнообразия северо-западного региона Азербайджана и на расширение туристической активности. К числу приоритетных задач относятся производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции, популяризация национальных блюд, приготовленных из натуральных продуктов, а также продвижение и развитие агротуристических возможностей.
Для ознакомления с развитием традиционных ремесел Шеки журналисты посетили ОАО «Азерипек», одно из ключевых предприятий региона в сфере шелководства. По информации представителей предприятия, «Азерипек» объединяет шелкомотальный, ткацкий, красильно-отделочный, крутильный и ковровый цеха. Здесь производят высококачественный 100%-ный натуральный шелк и широкий спектр изделий из него — келагаи, шарфы, платки и другие товары. Значительная часть продукции экспортируется за рубеж.
Особый интерес у участников вызвало знакомство с местными мастерами. Представители СМИ получили возможность наблюдать за процессом приготовления знаменитой шекинской халвы (пахлавы). Мастер Хосров Гафаров подробно рассказал о тонкостях изготовления этого традиционного лакомства. Не менее познавательным стало посещение мастерской гончара Ахада Мамедова, который провел мастер-класс, представил разнообразие создаваемых изделий и рассказал об их назначении.
В Национальном историко-архитектурном заповеднике «Юхары Баш» журналистам предоставили развернутую информацию о расположенных здесь памятниках истории и культуры, а также о Дворце шекинских ханов. Было отмечено, что в заповедниках, подведомственных ГАТ, включая «Юхары Баш», наряду с охраной объектов истории, культуры и природы системно проводятся работы по их восстановлению и благоустройству. В частности, в настоящее время продолжается реставрация Круглого храма.
Далее участники медиатура посетили производственное предприятие «Сюсан», принадлежащее предпринимателю Севиндж Байрамовой. Данное предприятие выпускает широкий ассортимент келагаи под брендом «Сюсан». Эта продукция пользуется высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках, а также среди посещающих Азербайджан туристов.