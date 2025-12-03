Вице-премьер Украины прибыл в Израиль

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка прибыл с визитом в Израиль. В Иерусалиме его принял глава израильского МИД Гидеон Саар.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В ее заявлении по итогам встречи подчеркивается, что «это первый визит высокопоставленного украинского представителя в Израиль» с начала боевых действий в Украине в 2022 году.

Качка прибыл в Израиль как сопредседатель Совместной украинско-израильской экономической комиссии, которую с израильской стороны возглавляет министр Зеэв Элькин. Визит последовал за июльской поездкой министра иностранных дел Саара в Киев, отметили в МИД.

Саар и Качка провели двустороннюю встречу, после которой состоялась беседа в расширенном формате с участием делегаций. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также «дипломатические контакты вокруг нее».

Кроме того, обсуждались вопросы двусторонних отношений между Израилем и Украиной, в частности создание совместной площадки для диалога «по вопросу иранской угрозы».

Саар подчеркнул «важность и необходимость признания Украиной ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана террористическими организациями», говорится в заявлении.

«Министр Саар приветствовал визит и отметил, что Израиль осознает тяжелые времена, которые переживает Украина, и страдания украинского народа», — отметили в израильском МИД.