В России заблокировали Roblox

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.

Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики».