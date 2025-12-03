USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

В России заблокировали Roblox

18:21 1237

Игровая платформа Roblox официально заблокирована в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.

Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики».

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 292
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 853
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 574
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1107
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1809
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1888
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5091
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9463
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5908
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2265
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5118

