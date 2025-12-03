USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Житель Агдере подорвался на мине

18:29 1107

В селе Шихарх Агдеринского района, на неразминированной территории взорвалась противопехотная мина.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, 3 декабря житель села Назим Камран оглу Панахалиев, 1970 года рождения, получил травму правой ноги в результате взрыва противопехотной мины, когда пас скот на неразминированной территории.

Пострадавший был доставлен в районную больницу.

По факту происшествия прокуратура Тертерского района проводит расследование.

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 293
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 857
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 575
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1108
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1809
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1888
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5093
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9465
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5908
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2265
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5118

ЭТО ВАЖНО

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 293
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 857
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 575
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1108
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1809
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1888
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5093
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9465
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5908
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2265
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться