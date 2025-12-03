Житель Агдере подорвался на мине

В селе Шихарх Агдеринского района, на неразминированной территории взорвалась противопехотная мина.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, 3 декабря житель села Назим Камран оглу Панахалиев, 1970 года рождения, получил травму правой ноги в результате взрыва противопехотной мины, когда пас скот на неразминированной территории.

Пострадавший был доставлен в районную больницу.

По факту происшествия прокуратура Тертерского района проводит расследование.