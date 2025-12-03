ВСУ нанесли удар по морской платформе в Черном море

Украинские военные нанесли удар по морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря, где, по данным Генштаба ВСУ, находились российские военнослужащие. Сообщается, что был поражен пост технического наблюдения на платформе.

По предварительной информации, уничтожен расчет БПЛА российских сил, а также повреждена радиолокационная станция надводной обстановки, размещенная на самоподъемной плавучей буровой установке «Сиваш».

Кроме того, Генштаб Украины подтвердил поражение нефтебазы «Дмитриевская» в Тамбовской области России. Указанные действия происходят в условиях продолжающейся войны между Украиной и Россией.