ВСУ нанесли удар по морской платформе в Черном море

Украинские военные нанесли удар по морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря, где, по данным Генштаба ВСУ, находились российские военнослужащие. Сообщается, что был поражен пост технического наблюдения на платформе.

По предварительной информации, уничтожен расчет БПЛА российских сил, а также повреждена радиолокационная станция надводной обстановки, размещенная на самоподъемной плавучей буровой установке «Сиваш».

Кроме того, Генштаб Украины подтвердил поражение нефтебазы «Дмитриевская» в Тамбовской области России. Указанные действия происходят в условиях продолжающейся войны между Украиной и Россией.

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 295
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 859
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 577
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1108
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1810
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1889
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5095
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9468
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5909
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2265
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5118

