Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете

Западно-Каспийский университет 3 декабря вновь стал площадкой для международного мероприятия. По инициативе учебного заведения состоялся международный симпозиум на тему «Новые исследовательские методологии в компьютерных науках и современные модели сотрудничества индустрии и академии», который собрал академиков и специалистов в области промышленности со всего мира. На симпозиуме обсуждались современные исследовательские методологии в области компьютерных наук, последние достижения в сфере искусственного интеллекта и развивающиеся модели сотрудничества между промышленностью и академической средой.

Затем сертификаты были вручены профессору Западно-Каспийского университета, ведущему исследователю Международного центра материаловедения и технологий университета, профессору Турецкого университета национальной обороны и почетному старшему исследователю Университетского колледжа Лондона доктору Мухаммеду Деведжи, известному ученому, работающему в двух наиболее престижных высших учебных заведениях мира, профессору Университета Окара в Пакистане, а также профессору кафедры механики и математики Западно-Каспийского университета и исследователю Международного центра материаловедения и технологий профессору доктору Умаиру Шахзада, а также доктору Басиму Хану — ведущему исследователю Международного центра материаловедения и технологий Западно-Каспийского университета, преподавателю курса Artificial Intelligence в университете и ассоциированному редактору Journal of Nanotechnology and Innovative Materials, который входит в список «Топ-2% ученых мира».

Доктор Мухаммед Деведжи, профессор Умаир Шахзада и доктор Басим Хан также выступили с докладами по актуальным темам в сфере IT и искусственного интеллекта, были представлены слайды. На симпозиуме были оценены новые технологические тренды, инновационные исследовательские подходы и направления развития сотрудничества академии и индустрии. Кроме того, прошли научные презентации, сессии обмена опытом и открытые дискуссии о глобальных исследовательских тенденциях.

Университет активно выстраивает тесное сотрудничество с известными учеными по всему миру. В мероприятии приняли участие авторитетные профессора, известные ученые и исследователи, сотрудничающие с университетом, специалисты, активно работающие на научных платформах, ведущие представители международных исследовательских центров, а также приглашенные эксперты из разных стран.

В преддверии симпозиума в университете были введены в эксплуатацию три новые лаборатории: лаборатория Deeptech по исследованиям и вычислениям в области искусственного интеллекта, лаборатория анализа данных и сетевых технологий, а также лаборатория компьютерной инженерии. Отмечалось, что этот шаг является важным вкладом в дальнейшее укрепление исследовательской инфраструктуры. Было подчеркнуто, что через симпозиум Западно-Каспийский университет стремится укрепить международные научные связи, расширить исследовательскую экосистему и стимулировать инновационное мышление в сфере высоких технологий в стране.

Западно-Каспийский университет — первый негосударственный вуз Азербайджана, основанный в 1991 году. С 1992 года он является членом Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО, с 1996 года — Европейского фонда развития менеджмента, с 1999 года — сети университетов стран Черного моря, а также Ассоциации европейских исследований Кавказа (AESC), Ассоциации политических исследований (PSA), Европейской ассоциации философии науки (EPSA), сети устойчивых решений ООН (SDSN), Международной ассоциации университетов, Международной федерации альпинизма и скалолазания (UIAA), программы ООН по сотрудничеству в горах, Международной ассоциации администраторов образования и ряда других международных организаций, советов и объединений.

С 2001 года университет является членом Международного института административных наук и Международной туристической ассоциации Atlas. Студенты Западно-Каспийского университета имеют возможность обучаться в университетах Европы, США и других стран мира, а также в колледжах и частных школах.