В Баку судят двоих за жестокое убийство

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Фазиля Фейзуллаева и Ульви Аббасова, обвиняемых в умышленном убийстве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Дело передано на судебное рассмотрение, слушания назначены на 10 декабря.

Напомним, убийство было совершено 8 августа в Насиминском районе. В прокуратуру поступила информация о гибели 34-летнего Искендера Алиева в доме, где он проживал.

Следствием установлено, что 4 августа, около 04:00, Фазиль Фейзуллаев и Ульви Аббасов, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, убили спящего Искендера Алиева, с которым совместно снимали жилье. Затем, чтобы скрыть преступление, Фейзуллаев расчленил тело, упаковал части в пакеты и вывез в Агсуинский район, выбросив их в разных местах.

Уголовное дело расследуется по статьям 120.2.1, 120.2.5, 120.2.9 и 245 УК. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие продолжается.