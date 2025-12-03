USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество между МЧС

ФОТО
19:11 257

В рамках проходящей в Баку XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей подписан план совместной деятельности между МЧС Азербайджана и Узбекистана на 2026-2027 годы.

Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Отмечается, что план подписали министры по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Узбекистана Кямаледдин Гейдаров и Ботир Кудратходжаев.

К.Гейдаров подчеркнул быстрое расширение межведомственных связей двух стран и выразил уверенность, что проведенная встреча даст толчок развитию сотрудничества. В данном контексте подписанный план создаст условия для углубления обмена опытом и перехода отношений на новый этап.

Б.Кудратходжаев поблагодарил за встречу и гостеприимство, а также за высокий уровень организации в Баку XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб.

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 299
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 864
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 581
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1109
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1812
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1889
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5097
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9470
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5911
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2266
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5120

ЭТО ВАЖНО

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 299
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 864
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 581
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1109
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1812
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1889
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5097
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9470
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5911
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2266
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5120
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться