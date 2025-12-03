USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Израильские ракеты «Хец-3» развернуты в Германии

19:22 515

Израильские ракеты «Хец-3» развернуты в Германии, усилив систему противоракетной обороны НАТО. Торжественная церемония постановки комплекса на боевое дежурство состоялась на территории Германии. 

Сделка стала одной из крупнейших в оборонной сфере Израиля — ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро. Контракт был подписан в сентябре 2023 года, за несколько дней до событий 7 октября.

По данным издания Globes, концерн Israel Aerospace Industries обязался поставить Германии в течение двух лет систему, полностью аналогичную той, что используется ВВС Израиля. Генеральный директор IAI Боаз Леви отметил, что комплекс включает все технологические решения, основанные на опыте ракетных атак по Израилю.

По информации германской армии, развертывание «Хец-3» позволит создать над Германией 360-градусный защитный контур, обеспечив оборону населения и критически важной инфраструктуры от ракет дальнего радиуса действия, что укрепит общую систему ПВО НАТО.

Ракета «Хец-3» имеет дальность до 2000 км и способна перехватывать цели на высоте более 100 км. В отличие от предыдущих версий, она оснащена кинетической боеголовкой прямого поражения.

Также Германия проявляет интерес к перспективной системе «Хец-4», которая находится на стадии разработки. Дальность действия новой ракеты составит 1000–1500 км, а перехват будет осуществляться на высоте 30–100 км. Для запуска «Хец-4» могут применяться пусковые установки «Хец-3».

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 299
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 867
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 582
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1109
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1812
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1890
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5097
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9472
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5911
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2266
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5120

