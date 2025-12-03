Израильские ракеты «Хец-3» развернуты в Германии, усилив систему противоракетной обороны НАТО. Торжественная церемония постановки комплекса на боевое дежурство состоялась на территории Германии.

Сделка стала одной из крупнейших в оборонной сфере Израиля — ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро. Контракт был подписан в сентябре 2023 года, за несколько дней до событий 7 октября.

По данным издания Globes, концерн Israel Aerospace Industries обязался поставить Германии в течение двух лет систему, полностью аналогичную той, что используется ВВС Израиля. Генеральный директор IAI Боаз Леви отметил, что комплекс включает все технологические решения, основанные на опыте ракетных атак по Израилю.

По информации германской армии, развертывание «Хец-3» позволит создать над Германией 360-градусный защитный контур, обеспечив оборону населения и критически важной инфраструктуры от ракет дальнего радиуса действия, что укрепит общую систему ПВО НАТО.

Ракета «Хец-3» имеет дальность до 2000 км и способна перехватывать цели на высоте более 100 км. В отличие от предыдущих версий, она оснащена кинетической боеголовкой прямого поражения.

Также Германия проявляет интерес к перспективной системе «Хец-4», которая находится на стадии разработки. Дальность действия новой ракеты составит 1000–1500 км, а перехват будет осуществляться на высоте 30–100 км. Для запуска «Хец-4» могут применяться пусковые установки «Хец-3».