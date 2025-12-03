Парламент Израиля проголосовал за принятие плана Трампа по Газе

Кнессет (парламент Израиля) в первом чтении одобрил предложенный президентом США Дональдом Трампом «Комплексный план по прекращению конфликта в Газе», состоящий из 20 пунктов. Документ получил 39 голосов «за» и ни одного голоса «против».

Израильские СМИ отмечают, что на голосовании практически не присутствовали депутаты правящей коалиции, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Это расценивается как открытый бойкот резолюции, внесенной оппозицией.

Лидер оппозиции Яир Лапид, представивший инициативу, заявил в ходе выступления, что его «удивило и разочаровало» отсутствие премьер-министра на заседании. По словам Лапида, голосование стало возможностью заявить миру и США об объединении вокруг общей цели, однако отсутствие Нетаньяху он назвал «позором».

Ожидалось, что коалиция не будет участвовать в голосовании, поскольку в плане содержится упоминание о палестинской государственности, против которой решительно выступает правительство.