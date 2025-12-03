USD 1.7000
Парламент Израиля проголосовал за принятие плана Трампа по Газе

19:34 299

Кнессет (парламент Израиля) в первом чтении одобрил предложенный президентом США Дональдом Трампом «Комплексный план по прекращению конфликта в Газе», состоящий из 20 пунктов. Документ получил 39 голосов «за» и ни одного голоса «против».

Израильские СМИ отмечают, что на голосовании практически не присутствовали депутаты правящей коалиции, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Это расценивается как открытый бойкот резолюции, внесенной оппозицией.

Лидер оппозиции Яир Лапид, представивший инициативу, заявил в ходе выступления, что его «удивило и разочаровало» отсутствие премьер-министра на заседании. По словам Лапида, голосование стало возможностью заявить миру и США об объединении вокруг общей цели, однако отсутствие Нетаньяху он назвал «позором».

Ожидалось, что коалиция не будет участвовать в голосовании, поскольку в плане содержится упоминание о палестинской государственности, против которой решительно выступает правительство.

Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 301
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ
19:53 870
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 582
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1110
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 1812
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 1890
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17 5097
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту обновлено 17:42
17:42 9473
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед обновлено 17:14
17:14 5913
Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 2267
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 5120

