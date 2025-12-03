Казахстан перенаправляет потоки нефти в Баку–Тбилиси–Джейхан

Казахстан в декабре увеличит объемы поставок нефти в трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) после снижения мощности основного экспортного маршрута — Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили Reuters несколько источников.

КТК, через который проходит более 80% казахстанского экспорта нефти, временно приостановил работу после повреждения одного из выносных причальных устройств на черноморском терминале в результате удара беспилотника. Позже консорциум возобновил отгрузку через одно из трех устройств, однако терминал функционирует с ограничением мощности.

Источники Reuters сообщили, что ремонт на ВПУ-3 может быть завершен досрочно, однако восстановление полной работы терминала пока не ожидается. На фоне этого Казахстан планирует увеличить декабрьский экспорт нефти из порта Актау в БТД на 30% — до 188 тыс. тонн в сутки.

Ожидается, что в декабре по БТД будет отправлено 170 тыс. тонн нефти «Тенгизшевройла» (ТШО) и 18 тыс. тонн — с месторождения Кашаган. Министерство энергетики Казахстана, NCOC и ТШО комментариев не предоставили.

ТШО возобновил экспорт в направлении БТД в ноябре после перерыва из-за превышения уровня органических хлоридов в сорте Azeri BTC, выявленного в августе. Ранее председатель АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов сообщал о переговорах по увеличению прокачки по БТД до 2,2 млн тонн в 2026 году против 1,2 млн тонн в текущем году.

Казахстанская нефть доставляется из Актау в Баку танкерами, преимущественно с месторождений Тенгиз и Кашаган, после чего транспортируется по БТД в порт Джейхан.

Источники также не исключают увеличения транзита через российские порты Новороссийск и Усть-Луга, а также поставок в Германию по нефтепроводу «Дружба». Однако значительный рост объемов в декабре маловероятен из-за высокой загрузки системы «Транснефти», в то время как российские НПЗ продолжают сокращать переработку после ударов дронов.

Согласно данным одного из собеседников, на декабрь согласована дополнительная партия нефти объемом 140 тыс. тонн через Усть-Лугу.