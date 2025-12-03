Таджикистан запросил военную помощь ОДКБ

Таджикистан ведет переговоры с РФ и ОДКБ о военной помощи из-за ситуации на границе с Афганистаном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах республики. Отмечается, что переговоры активизировались после серии атак, совершенных с территории Афганистана, в результате которых погибли 5 граждан Китая и еще 5 получили ранения.

«Источник из Совета безопасности Таджикистана сообщил, что власти обсуждали с Россией возможность совместного патрулирования границы с использованием российской военной базы недалеко от Душанбе. Решение, возможно, будет принято на этой неделе», - отмечает собеседник агентства.

Вышеупомянутый инцидент произошел в ночь на 26 ноября на границе двух стран. В результате стрельбы и применения дронов с гранатами с афганской территории погибли трое китайских граждан, которые были сотрудниками горнодобывающей компании страны. Кроме того, было зафиксировано еще одно нападение. В целом за последнюю неделю в ходе этих инцидентов на границе погибли 5 человек и еще 5 получили ранения.