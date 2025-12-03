USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Пашинян: Кочарян и Саргсян больше мне не конкуренты

20:28

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян уже давно не являются его политическими конкурентами и обсуждение бывших властей утратило смысл. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Армянский премьер отметил, что вся информация о предыдущих руководителях, включая вопросы по Карабаху, уже была озвучена и обсуждать ее далее нет необходимости.

"Если раньше оппозиция могла считаться политическим конкурентом, то сейчас ее роль в политической жизни Армении минимальна. На мой взгляд, они уже давно не конкуренты", - подчеркнул Пашинян.

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе
20:39
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
15:17
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10

