Пашинян: Кочарян и Саргсян больше мне не конкуренты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян уже давно не являются его политическими конкурентами и обсуждение бывших властей утратило смысл. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Армянский премьер отметил, что вся информация о предыдущих руководителях, включая вопросы по Карабаху, уже была озвучена и обсуждать ее далее нет необходимости.

"Если раньше оппозиция могла считаться политическим конкурентом, то сейчас ее роль в политической жизни Армении минимальна. На мой взгляд, они уже давно не конкуренты", - подчеркнул Пашинян.