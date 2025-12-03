USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Армения закрепляется в Европе

наше поле зрения
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:39 1520

Отношения между Европейским союзом и Арменией вышли на новый уровень: накануне в Брюсселе был подписан документ о стратегическом партнерстве, который подписали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Одним из ключевых компонентов более чем 70-страничного документа является сотрудничество по линии Армения-ЕС в сфере безопасности и обороны. Брюссель официально подтвердил готовность поддержать Ереван «для укрепления устойчивости», хотя рамки этой поддержки очерчены в документе весьма расплывчато.

Сотрудничество Армении с ЕС вступило в новый этап: двусторонние отношения выходят на стратегический уровень

Сразу после церемонии журналисты попросили Каю Каллас уточнить, какие именно нужды в сфере безопасности и обороны Армения считает приоритетными, какие инструменты финансирования предусмотрены и предполагает ли стратегическое партнерство Брюсселя с Ереваном предоставление ему вооружений.

Прямого ответа от Каллас не последовало. Верховный представитель ЕС лишь отметила, что речь, прежде всего, идет о помощи в управлении границами, в операциях по разминированию, тренингах, поставках специального оборудования, а также о поддержке Армении в борьбе с кампаниями дезинформации. Этот набор инструментов, по словам Каи Каллас, аналогичен тому, что ЕС использует в Молдове.

Еврокомиссар по иностранным делам также подчеркнула, что повестка партнерства предусматривает и внутренние реформы: укрепление верховенства закона, модернизацию и диверсификацию экономики Армении, а в перспективе - шаги к либерализации визового режима.

Однако, предоставляя Еревану прямую оборонную помощь до подписания окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном, Евросоюз рискует осложнить отношения с Азербайджаном

Комментируя подписание документа, Арарат Мирзоян заявил, что сотрудничество с ЕС вступило в новый этап: двусторонние отношения выходят на стратегический уровень и будут расширяться не только в области безопасности, но и в экономике.

По мнению экспертов, несмотря на активную риторику, реальные результаты европейской поддержки Армении в военной сфере остаются ограниченными. Как известно, ЕС выделил Еревану на приобретение нелетальных средств грант в размере 10 миллионов евро, однако второй транш был заблокирован Венгрией, традиционно ориентирующейся на тесные отношения с Азербайджаном.

Следует также отметить, что для внешней политики Брюсселя вопрос военной помощи Армении связан с определенными издержками. Предоставляя Еревану прямую оборонную помощь до подписания окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном, Евросоюз рискует осложнить отношения с Азербайджаном и потерять влияние в регионе. Поэтому официальный Брюссель, поддерживая стремление Армении к евроинтеграции и укрепляя ее институциональный и оборонный потенциал, избегает прямого финансирования закупок вооружений.

Тем временем Азербайджан тоже ведет переговоры с ЕС о подписании нового рамочного документа о стратегическом партнерстве. По заявлениям дипломатов, большая часть текста уже согласована. Можно ожидать, что он также будет включать в себя вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны, что в долгосрочной перспективе позволит ЕС сохранять баланс в отношениях сразу с двумя соседними государствами на Южном Кавказе.

