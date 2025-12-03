Армения закрепляется в Европе

Отношения между Европейским союзом и Арменией вышли на новый уровень: накануне в Брюсселе был подписан документ о стратегическом партнерстве, который подписали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Одним из ключевых компонентов более чем 70-страничного документа является сотрудничество по линии Армения-ЕС в сфере безопасности и обороны. Брюссель официально подтвердил готовность поддержать Ереван «для укрепления устойчивости», хотя рамки этой поддержки очерчены в документе весьма расплывчато.

Сразу после церемонии журналисты попросили Каю Каллас уточнить, какие именно нужды в сфере безопасности и обороны Армения считает приоритетными, какие инструменты финансирования предусмотрены и предполагает ли стратегическое партнерство Брюсселя с Ереваном предоставление ему вооружений. Прямого ответа от Каллас не последовало. Верховный представитель ЕС лишь отметила, что речь, прежде всего, идет о помощи в управлении границами, в операциях по разминированию, тренингах, поставках специального оборудования, а также о поддержке Армении в борьбе с кампаниями дезинформации. Этот набор инструментов, по словам Каи Каллас, аналогичен тому, что ЕС использует в Молдове. Еврокомиссар по иностранным делам также подчеркнула, что повестка партнерства предусматривает и внутренние реформы: укрепление верховенства закона, модернизацию и диверсификацию экономики Армении, а в перспективе - шаги к либерализации визового режима.