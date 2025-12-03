USD 1.7000
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана

20:45 2344

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании конгрессмена-демократа от штата Техас Генри Куэльяра, который в прошлом году был обвинен более чем по десятку федеральных пунктов, связанных с коррупцией и отмыванием средств. Под амнистию попала также его жена Имельда Куэльяр.

О своем решении Трамп сообщил на платформе Truth Social, заявив, что дело против Куэльяра стало результатом политизации Министерства юстиции при администрации Джо Байдена. По словам Трампа, давление на конгрессмена было связано с его критикой миграционной политики прошлого правительства.

В публикации президент также привел письмо дочерей Куэльяра - Кристины и Кэтрин, которые попросили предоставить родителям помилование. Они отметили, что независимость и открытая позиция их отца могли стать причиной начала уголовного преследования.

Куэльяр и его супруга были обвинены в получении не менее 598 тысяч долларов взяток от государственной нефтегазовой компании Азербайджана и одного из мексиканских банков. По версии следствия, средства переводились через фиктивные консалтинговые контракты и подставные компании. В обвинении также упоминалось, что конгрессмен действовал в интересах иностранного государства.

Супруги Куэльяр отрицали обвинения и настаивали на своей невиновности. Политик временно покинул пост руководителя демократического меньшинства в бюджетном комитете по внутренней безопасности, однако сохранил мандат и переизбрался в Конгресс.

